В России изменится внешний вид водительского удостоверения

В России планируют изменить внешний вид водительских удостоверений, по предварительной информации нововведение может вступить в силу уже 1 марта текущего года. На федеральном портале проектов нормативно-правовых актов уже опубликован проект соответствующего приказа от министерства внутренних дел России. Согласно этому документу, с водительских удостоверений планируют убрать штрихкод, который располагается на оборотной стороне прав.

Представители МВД России пояснили, что штрихкод планируют убрать из-за того, что в нем больше нет нужды. Сейчас штрихкод перестали использовать для считывания информации, поэтому с 1 марта текущего года его планируют перестать наносить на новые водительские удостоверения.

Ранее штрихкод использовали для того, чтобы свести к минимуму использование водителями поддельных прав. Он располагается на оборотной стороне прав с левой стороны.