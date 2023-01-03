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41 минуту назад

В России изменится внешний вид водительского удостоверения

Motor.ruиещё 1

В России планируют изменить внешний вид водительских удостоверений, по предварительной информации нововведение может вступить в силу уже 1 марта текущего года. На федеральном портале проектов нормативно-правовых актов уже опубликован проект соответствующего приказа от министерства внутренних дел России. Согласно этому документу, с водительских удостоверений планируют убрать штрихкод, который располагается на оборотной стороне прав.

В России изменится внешний вид водительского удостоверения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Представители МВД России пояснили, что штрихкод планируют убрать из-за того, что в нем больше нет нужды. Сейчас штрихкод перестали использовать для считывания информации, поэтому с 1 марта текущего года его планируют перестать наносить на новые водительские удостоверения.

Ранее штрихкод использовали для того, чтобы свести к минимуму использование водителями поддельных прав. Он располагается на оборотной стороне прав с левой стороны.

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В середине ноября на портале Госуслуг появилась возможность загрузить электронную версию водительского удостоверения. При этом электронная копия прав до сих пор не считается равноправной с физическим документом.

Автоновости,МВД России,
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