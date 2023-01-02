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43 минуты назад

В Москве заработала первая платная трасса

Motor.ru

В Москве начала полноценно функционировать первая платная трасса в городе. Со 2 января проезд по Московскому скоростному диаметру составляет 950 рублей, но платить придется не всем. По словам столичных властей, плату будут взимать только с транзитных автомобилей, а жители Москвы и Подмосковья смогут и дальше пользоваться трассой бесплатно. Грузовикам по этой трассе ездить запрещено, исключение составляют только автомобили со специальными прокусами.

В Москве заработала первая платная трасса
Фото: Дептранс МосквыДептранс Москвы

Контролировать трафик и своевременность оплаты будут с помощью дорожных камер. Они будут распознавать автомобили с номерами других регионов и отслеживать машины, которые использовали трассу именно как транзитную артерию.

Так, проезд считается транзитным, а, значит платным, если водитель заехал на Московский скоростной диаметр с любого места и в течение двух часов съехал с него, а также в течение 24 часов пересек границу ЦКАД. Для жителей Москвы и Подмосковья проезд по диаметру будет бесплатным.

В начале декабря стало известно, что Москва планирует потратить на систему контроля оплаты на скоростном диаметре 36 миллионов рублей. В случае неоплаты проезда по диаметру в течение пяти дней, водители автоматически получат штраф в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от типа транспорта.

Автоновости,Правительство Москвы,
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