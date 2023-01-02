В Москве заработала первая платная трасса

В Москве начала полноценно функционировать первая платная трасса в городе. Со 2 января проезд по Московскому скоростному диаметру составляет 950 рублей, но платить придется не всем. По словам столичных властей, плату будут взимать только с транзитных автомобилей, а жители Москвы и Подмосковья смогут и дальше пользоваться трассой бесплатно. Грузовикам по этой трассе ездить запрещено, исключение составляют только автомобили со специальными прокусами.

Фото: Дептранс Москвы Дептранс Москвы

Контролировать трафик и своевременность оплаты будут с помощью дорожных камер. Они будут распознавать автомобили с номерами других регионов и отслеживать машины, которые использовали трассу именно как транзитную артерию.

Так, проезд считается транзитным, а, значит платным, если водитель заехал на Московский скоростной диаметр с любого места и в течение двух часов съехал с него, а также в течение 24 часов пересек границу ЦКАД. Для жителей Москвы и Подмосковья проезд по диаметру будет бесплатным.