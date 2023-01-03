Россияне перечислили собственные методы борьбы с обледенением машины

«Незамерзайкой побрызгать, потихоньку щеточкой, чтоб дверь хоть открыть и завести. И нормально, отойдет. Всегда так делаю, особенно стекла», «Тебе надо раскупорить только водительскую дверь. Купи метиловую незамерзайку или 99 процентов изопропиловый спирт (либо 96 процентов этиловый), с этими жидкостями лед быстро отойдет. А на будущее — автозапуск», «Автозапуск спасает в этой ситуации, машина отогревается и распаковывается сама», — дали советы пользователи сети.