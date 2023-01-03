Российские дилеры возобновили продажи итальянских сити-каров Fiat 500

В России вновь открыты продажи итальянских автомобилей марки Fiat. Желающие могут приобрести компактный сити-кар Fiat 500, данная модель предлагается в электрической версии.

Фото: Car.ru Car.ru

Компактный автомобиль Fiat 500 с электродвигателем оценивается дилерами в 2,7 млн рублей. Силовой агрегат обладает мощностью 120 л. с., без зарядки машина проезжает 320 километров.

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Максимальная скорость электромобиля из Италии составляет 150 км/ч.

Данная модель имеет свою историю. В 2007 году топ-менеджеры компании Fiat объявили о намерении возродить производство сити-кара с индексом «500», который выпускался с 1957 по 1975 годы. Для сравнения, с 1960 по 1963 годы в СССР производили «близнеца» – микролитражный «Запорожец» ЗАЗ-965, который в народе называли «горбатый». Машина имела кузов длиной 3,33 м.

Образцом для советских инженеров НАМИ стал Fiat-600 с кузовом в 3,215 м, тогда как Fiat-500 был короче – 2,97 м.

Возрождённый Fiat-500 в новом, увеличенном кузове, продавался в РФ до 2017 года.

За реализацию возрождённой модели Fiat-500 на территории России отвечало предприятие Stellantis, входящее в структуру итальянского производителя. Вскоре компания прекратила продажи данной модели ввиду низкого спроса. К тому же, среди российских автомобилистов бытовало мнение, что данная машина – для женщин, также как и Volkswagen Beetle.

Спустя пять лет сит-кар Fiat-500 вернулся в Россию благодаря схеме параллельного импорта. Машины привозят из официальных дилерских центров в Германии. Комплектация La Prima имеет следующие штатные опции: 17-дюймовые колёса, мультимедийный комплекс с дисплеем 10,25 дюйма и цифровую приборную панель. Сюда же входят: адаптивный круиз-контроль, электронные ассистенты водителя, система удержания в выбранной полосе движения.

Чтобы стать владельцем сити-кара, нужно подать соответствующую заявку.

Информация об автомобилях Fiat 500, предлагаемых в России, находится на дилерских сайтах. В тоже время на некоторых классифайдах также имеются предложения о продаже таких же электрокаров.

В Италии компактный хэтчбек Fiat 500 пользуется спросом из-за его дешевизны и простоты конструкции. Наряду с 3-дверным хэтчбеком производится 5-дверный компактный кроссовер с удлинённым кузовом.

Российские дилеры предлагают электрокары Fiat 500, имеющие ёмкость тягового аккумулятора 42 кВт•ч.

Для сравнения – в России можно приобрести такой же по габаритам электромобиль, произведенный в Китае. Речь идёт о сити-каре Baojun KiWi, в машине установлен электромотор мощностью 54 л. с.