На Новый год на авто с пробегом возник ажиотажный спрос

На Новый год подержанные иномарки разлетаются в РФ, как горячие пирожки. Подобный ажиотаж эксперты связывают с угрозой очередного подорожания, россияне массово скупают даже сильно потрёпанные машины.

Фото: ТАСС ТАСС

Приятной новогодней традицией не так давно были праздничные распродажи автомобилей. В дилерских салонах сбрасывали цены, предлагая «задёшево» стать владельцем нового кроссовера, лифтбека или седана.

Видео дня

Перекупщики поступали таким же образом, но тенденция предновогоднего снижения цен на новые автомобили временно угасла.

В настоящее время стоимость машин меняется каждый месяц, причём, в сторону увеличения. Зимний период не отличается особой активностью автолюбителей, стремящихся во что бы то ни стало приобрести машину под Новый год.

Сейчас ситуация на первичном и вторичном рынках России изменилась. Многие автолюбители занимают деньги у знакомых или соседей и предпринимают усилия, чтобы найти нужную модель.

Потенциальных покупателей подгоняет страх роста цен на машины в следующем году.

Ценообразование на автомобили на рынке не регулируется, дилеры и перекупщики диктуют свои условия. Учитывая данное обстоятельство, самые активные автолюбители ищут машины в соседней Беларуси, хотя российский рынок также отмечен активностью.

На вторичном рынке покупается всё, что предлагается к продаже. Вместе с тем, стоимость машин на протяжении лета и осени изменилась на 37%.

Экспертный мониторинг показал, что машины, выпущенные семь лет назад, стали дороже на 32%.

В целом, рынок автомобилей с пробегом в России показывает рост по отношению к началу текущего года. Его объём возрос на 15%. В тоже время предложения о продаже увеличилось на 312%.

Лидером среди «иностранцев» по стоимости являются автомобили японской компании Toyota (средняя цена – 1,19 млн рублей). Далее отмечены южнокорейские бренды Hyundai и KIA – 980 тысяч и 1,2 млн рублей соответственно. За ними следуют машины немецкого концерна Volkswagen Group. Стоимость автомобилей данной марки на «вторичке» составляет 870 тысяч рублей.

Анализ продаж моделей иномарок показал, что самой ходовой машиной является Ford Focus. Его доля на вторичном рынке составляет 2,1%. За «американцем» следует корейская модель Hyundai Solaris с 1,6% доли рынка.

Далее эксперты назвали корейского собрата – Kia Rio с 1,5% доли на «вторичке». Вслед за этим отмечен японский седан бизнес-класса Toyota Camry с 1,4%-м присутствием на вторичном российском рынке.

Аналитики считают, что продавцам автомобилей с пробегом следует пересмотреть свою ценовую политику.