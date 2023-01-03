Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
47 минут назад

Автоэксперт дал прогноз на снижение цен на автомобили в 2023 году

Елена Прошина

В 2023 году конкуренция на российском автомобильном рынке усилится, что, в свою очередь, может сказаться на снижении цен на автомобили. Об этом РИА Новости рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр.

По его словам, в этом году на российском рынке будет больше китайских автомобилей, что приведет к снижению цен.

«В 2023 году в России усилится конкуренция между китайскими автомобильными брендами, скорее всего, их у нас станет больше. Надеюсь, что эта конкуренция приведет к снижению цен на машины или к появлению более выгодных предложений в плане опций», – сказал Хайцеэр.

Кроме того, в 2023 году может появиться и большое количество российских автомобилей, такие модели традиционно пользуются большим спросом среди россиян. Эксперт также подчеркнул, что в этом году в Россию в рамках параллельного импорта будут завозиться машины привычных брендов, в том числе из Китая. Он привел в пример Mazda, Volkswagen, Toyota и другие.

«Значок у этих машин будет обычный, но они на 100 процентов будут собраны в Поднебесной, и все комплектующие к ним будут делаться там», – сказал Ян Хайцеэр.

Автоновости,Видео,Mazda,Toyota,Volkswagen,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители