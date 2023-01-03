В 2023 году конкуренция на российском автомобильном рынке усилится, что, в свою очередь, может сказаться на снижении цен на автомобили. Об этом РИА Новости рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр.

По его словам, в этом году на российском рынке будет больше китайских автомобилей, что приведет к снижению цен.

«В 2023 году в России усилится конкуренция между китайскими автомобильными брендами, скорее всего, их у нас станет больше. Надеюсь, что эта конкуренция приведет к снижению цен на машины или к появлению более выгодных предложений в плане опций», – сказал Хайцеэр.

Кроме того, в 2023 году может появиться и большое количество российских автомобилей, такие модели традиционно пользуются большим спросом среди россиян. Эксперт также подчеркнул, что в этом году в Россию в рамках параллельного импорта будут завозиться машины привычных брендов, в том числе из Китая. Он привел в пример Mazda, Volkswagen, Toyota и другие.