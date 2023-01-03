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2 часа назад

Эксперты назвали самые популярные цвета китайских автомобилей в 2022 году

Елена Прошина

Эксперты аналитического центра АГ «Авилон» провели анализ предпочтений покупателей китайских автомобилей в 2022 году и пришли к выводу, что самыми популярными цветами стали черный и серый. Об этом пишет «Российская газета».

Названы самые популярные цвета китайских автомобилей в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом определенные тенденции прослеживаются у каждого бренда. Так, к примеру, порядка 60% покупателей автомобилей Geely предпочитают серый цвет. Также в рейтинге серо-голубой, черный и белый.

У бренда Exeed больше всего продаж машин также в сером цвете (32%). Популярны у покупателей черный (18%), белый (18%), а также темно-бордовый (16%). А вот у покупателей автомобилей Haval больше всего популярен черный цвет (30%). В тройку лидеров также попал белый и синий оттенок.

Меньше всего востребованы оказались автомобили китайских брендов красного и фиолетового оттенков, на них приходится 2% продаж.

Автоновости,Geely,Авилон,
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