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2 часа назад

В 2023 году автомобилистов ждет ряд нововведений

Елена Прошина

С 2023 года для автомобилистов вступают в силу новые правила. Об основных изменениях рассказывает агентство URA.RU.

В 2023 году автомобилистов ждет ряд нововведений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, с 1 января выросла стоимость техосмотра. Теперь минимальная цена составит 913 рублей. Изменения вступают и для любителей электросамокатов или моноколес. Им теперь разрешается передвигаться только по велодорожкам и тротуарам. Чтобы выехать на дорогу у транспорта должна быть тормозная система, фары белого и красного цветов, а самому водителю должно быть не менее 14 лет.

В МВД задумали изменить формат водительских прав

Медосмотр водителям можно проходить дистанционно, а с 1 сентября работодатель сможет проверять здоровье водителя не только до рейса, но и после и даже вовремя него. Также с 1 сентября запрещается брать на работу в такси водителя с судимостью за насильственные действия, а также тех, кто имеет как минимум три неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.

С начала года подорожает пошлина, разрешающая вносить изменения в конструкцию транспортного средства до 1 тысячи рублей. Также будет дороже стоить свидетельство, подтверждающее соответствие автомобиля требованиям безопасности. С 1 марта водительские удостоверения лишатся штрих-кодов. Также ожидается, что заработает система видеофиксации отсутствия оформленного полиса ОСАГО.

Еще из нововведений – МВД и Минздрав смогут обмениваться данными о заболеваниях водителей. Также должен заработать регламент общения между водителем и инспектором ГИБДД. Кроме того, ожидается, что будет расширен перечень лекарственных препаратов, при употреблении которых запрещается садиться за руль.

Автоновости,ГИБДД,
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