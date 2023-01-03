Nissan передаст российские активы АвтоВАЗу

АвтоВАЗу передадут акции бывших активов компании Nissan в РФ. Это будет сделано для того, чтобы запустить производство автомобилей «Лада». Об этом в интервью РБК сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По его словам, выпуск машин планируется наладить совместно с зарубежными производителями, однако с какими именно не уточнил.

«Вы знаете, что недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ. НАМИ, в свою очередь, эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей «Лада» в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Мантуров.

Он добавил, что достижение договоренностей находится уже в завершающей стадии. Мантуров также выразил надежду, что в текущем году в автопроме наметятся четкие определенности. К примеру, кто из зарубежных партнеров останется, а кто вернется.