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16 минут назад

Электромобили Tesla теряют до 50% запаса хода на морозе. Но компания всячески это умалчивает

Ferra.ruиещё 1

Антимонопольный регулятор Южной Кореи, Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC), объявила о наложении штрафа в размере 2,2 млн долларов Tesla.

Электромобили Tesla теряют до 50% запаса хода на морозе
Фото: ferra.ruferra.ru

Причина — сокрытие производителем информации от клиентов о том, что запас хода её электромобилей сокращается при низких температурах.

Так, KFTC обвинила Tesla в преувеличении дальности хода, топливной экономичности и производительности своих автомобилей и зарядных устройств Supercharger на официальном южнокорейском сайте с августа 2019 года до недавнего времени.

Аналитики регулятора выяснили, что дальность хода электромобилей Tesla в холодную погоду сокращается на 51% по сравнению с тем, что рекламируется в Интернете.

Напомним, что ранее KFTC также наложила штраф в размере 16 млн долларов на Mercedes-Benz и его корейское подразделение за ложную рекламу, связанную с выбросами дизельных пассажирских автомобилей.

Автоновости,Tesla,Mercedes-Benz,
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