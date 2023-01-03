Российские активы Nissan передали АвтоВАЗу

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что федеральное государственное унитарное предприятие НАМИ приняло решение передать активы японского автопроизводителя Nissan отечественному АвтоВАЗу. НАМИ завершил сделку по выкупу всех российских активов «Ниссана», включая завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге, который производил X-Trail, Qashqai и Murano, в конце ноября. Теперь же все активы перешли во владение отечественного автопроизводителя, который еще в конце декабря был назначен оператором петербургского завода.

Мантуров отметил, что такое решение позволит АвтоВАЗу в ближайшее время запустить производство автомобилей Lada совместно с иностранными производителями на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. По неофициальным данным, российский автопроизводитель планирует выпускать китайские автомобили под маркой Lada.

По предварительному плану, за 2023 год с конвейера петербургского завода сойдет порядка 10 тысяч новых автомобилей. Пока известно о том, что на заводе наладят сборку трех моделей, в том числе кроссовера и седана, которые будут дороже традиционных моделей АвтоВАЗа.