В России возобновили программу льготного автокредитования

«В 2023 году льготный автокредит смогут оформить заемщики, которые будут приобретать в кредит свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, медицинские работники, работники сферы образования. А также люди, которые захотят сдать в трейд-ин имеющийся у них автомобиль старше 6 лет. Кроме того, перечень льготных категорий также будет расширен, и такой кредит смогут получить военнослужащие и пенсионеры, которые имели опыт службы в Вооруженных силах. Механизм действия госпрограммы предполагает предоставление этим льготным категориям граждан скидки в размере от 20 до 35% от стоимости машина на оплату первоначального взноса».