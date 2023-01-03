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1 час назад

В России возобновили программу льготного автокредитования

Авторадио

Программа льготных автокредитов вновь заработала с 1 января, российские банки готовы к их выдаче. В Минпромторге ранее отмечали, что бюджет программы льготного автокредитования на 2023 год — 5,1 миллиарда рублей, не исключено ее дофинансирование в зависимости от развития ситуации на авторынке. Условия программы — скидка 20% от цены автомобиля для всех регионов, а для ДФО 25%. Стоимость машины при этом не должна превышать 2 миллионов рублей. Подробнее о том, кто сможет воспользоваться льготным автокредитование в 2023 году Авторадио рассказала ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Инна Солдатенкова:

В России возобновили программу льготного автокредитования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2023 году льготный автокредит смогут оформить заемщики, которые будут приобретать в кредит свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, медицинские работники, работники сферы образования. А также люди, которые захотят сдать в трейд-ин имеющийся у них автомобиль старше 6 лет. Кроме того, перечень льготных категорий также будет расширен, и такой кредит смогут получить военнослужащие и пенсионеры, которые имели опыт службы в Вооруженных силах. Механизм действия госпрограммы предполагает предоставление этим льготным категориям граждан скидки в размере от 20 до 35% от стоимости машина на оплату первоначального взноса».

Под условия программы автокредитования попадают легковые и легкие коммерческие автомобили российского производства брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, китайского Haval, собираемые в Тульской области, а также электромобили Evolute липецкого завода «Моторинвест».

Автоновости,УАЗ,Lada,Инна Солдатенкова,Минпромторг,
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