В Россию из Китая приехал электрический кроссовер Avatr 11

Китайский автопром продолжает удивлять своими успехами, особенно в производстве электромобилей. В РФ приехал среднеразмерный электрический кроссовер Avatr 11, машина выпускается в рамках совместного проекта компаний Changan, Huawei и CATL.

Фото: Car.ru Car.ru

Российские дилеры сейчас активно реализуют новейшие китайские автомобили. В салонах появились и кроссоверы Avatr 11 с обтекаемым кузовом. Его обводы отдалённо напоминают западногерманский Porsche Cayenne, особенно в задней части кузова.

Видео дня

Стоимость китайского автомобиля в базовой версии составляет 5,3 млн рублей, за топовую, согласно прайс-листу, нужно заплатить 5,8 млн рублей. Официально данный автомобиль в России ещё не представлен.

Кроссовер создан инженерной группой компании Changan.

Интересы Huawei в данном проекте ограничиваются внедрением онлайн-технологий и мультимедийных разработок. В свою очередь, предприятие CATL отвечает за создание мощных тяговых аккумуляторов.

Кроссовер Аvatr 11 построен на унифицированной платформе CHN. Данный автомобиль по размерам кузова приближается к немецкому BMW X6. Длина машины составляет 4880 мм, высота – 1601 мм, ширина – 1970 мм, межосевое расстояние не превышает 2975 мм.

Специально для данной модели были сконструированы безрамочные двери. Обзорность усиливает панорамная крыша, причём, между двумя секциями имеется специальная широкая перемычка.

Салон также отличается оригинальностью. В центральной части торпеды установлен большой дисплей современной мультимедийной системы. Руль небольшой, по типу раллийного, имеет срезы внизу и вверху. «Баранка» выполнена трёхлепестковой, в левом и правом сегментах имеются кнопки управления различными бортовыми системами.

В перечень штатных опций входит комплекс мультимедиа, а также компактный, но мощный сабвуфер. Имеется адаптивный круиз-контроль, который получил дополнительно функцию автопилота.

На передней и задней осях установили по электродвигателю, суммарная мощность которых составляет 580 л. c. Литий-ионный аккумулятор обладает потенциалом 94 кВт•ч. На одной зарядке батареи кроссовер проезжает не менее 600 километров.