Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
55 минут назад

«Москвич 3» уже можно купить в столице

Елена Прошина

В дилерских центрах появились первые кроссоверы «Москвич 3». Так, купить автомобиль уже можно в дилерском центре Москвы «Петровский. Белая Дача». Об этом сообщает Autonews.ru.

«Москвич 3» уже можно купить в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также эту информацию подтвердили еще в нескольких салонах. При этом тест-драйв модели пока недоступен. В настоящее время покупатели могут приобрести машины с бензиновыми двигателями, электрическая версия будет доступна позже.

Переднеприводная модель «Москвича 3» с бензиновым 1,6-литровым двигателем обойдется в 1,97 млн рублей. Версия с двигателем объемом 1,5 л. дороже на 50-90 тыс. рублей. Ожидается, что модель будет участвовать в госпрограмме льготного кредитования. Так, для Дальнего Востока скидка может составить 20-25%.

Напомним, производство «Москвич 3» и «Москвич 3е» началось в конце ноября 2022 года. Предполагалось, что до конца года будет выпущено 600 автомобилей, 200 из которых будут оснащены электрической силовой установкой.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители