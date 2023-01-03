«Москвич 3» уже можно купить в столице

В дилерских центрах появились первые кроссоверы «Москвич 3». Так, купить автомобиль уже можно в дилерском центре Москвы «Петровский. Белая Дача». Об этом сообщает Autonews.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также эту информацию подтвердили еще в нескольких салонах. При этом тест-драйв модели пока недоступен. В настоящее время покупатели могут приобрести машины с бензиновыми двигателями, электрическая версия будет доступна позже.

Переднеприводная модель «Москвича 3» с бензиновым 1,6-литровым двигателем обойдется в 1,97 млн рублей. Версия с двигателем объемом 1,5 л. дороже на 50-90 тыс. рублей. Ожидается, что модель будет участвовать в госпрограмме льготного кредитования. Так, для Дальнего Востока скидка может составить 20-25%.