Какие автомобили будут продаваться в России в 2023 году

После провального 2022 года российский авторынок ждет восстановление, чему будут способствовать и существующий отложенный спрос, и начавшееся расширение ассортимента автомобилей у дилеров.

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Начиная с марта 2022 года большинство автопроизводителей не поставляют машины российским дилерам вследствие разрыва логистических цепочек или приостановки своей деятельности из-за внешних санкций.

Между тем, освободившиеся ниши начали постепенно занимать новые игроки. Так, в России впервые налажен серийный выпуск электромобилей - седана Evolute i-Pro и кроссовера i-Joy, к которым в 2023 году добавятся новые модели. А на предприятии в Москве, где ранее выпускались популярные кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana, началось производство автомобилей под возрожденным брендом «Москвич": компактного кроссовера «Москвич 3» и его электрической версии.