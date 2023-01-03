В Россию привезут «короткий» Volkswagen Teramont из Китая

Один из российских дилеров привезет в Россию укороченную версию Volkswagen Teramont с приставкой X, который изначально был нацелен исключительно на китайский рынок. Кросс-купе оснащается системой полного привода, также известно, что вся партия будет комплектоваться одинаковыми силовыми установками. Комплектация также будет у всех одинаковая, начальная версия Base. Но несмотря на это, список оснащения включает например системы помощи водителю и панорамный люк. Первая партия автомобилей ожидается в России к марту-апрелю, стоимость начинается от 4,9 миллиона рублей.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Немецкий автопроизводитель обновил кросс-купе не так давно, плановый рестайлинг состоялся в апреле 2022 года. Новинка получила иную головную оптику и радиаторную решетку, также на корме появился глянцевый элемент во всю ширину.

В Россию приедет только одна, менее производительная модификация с 220-сильной «турбочетверкой» объемом два литра, в паре с которой работает семиступенчатый DSG. В список оснащения входит адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, панорамный люк и подогрев всех сидений. Стоит автомобиль от 4,9 миллиона рублей — как уточнили дилеры, если сейчас оставить заявку на машину, то ее стоимость зафиксируется за будущим владельцем.