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52 минуты назад

В Россию привезут «короткий» Volkswagen Teramont из Китая

Motor.ruиещё 1

Один из российских дилеров привезет в Россию укороченную версию Volkswagen Teramont с приставкой X, который изначально был нацелен исключительно на китайский рынок. Кросс-купе оснащается системой полного привода, также известно, что вся партия будет комплектоваться одинаковыми силовыми установками. Комплектация также будет у всех одинаковая, начальная версия Base. Но несмотря на это, список оснащения включает например системы помощи водителю и панорамный люк. Первая партия автомобилей ожидается в России к марту-апрелю, стоимость начинается от 4,9 миллиона рублей.

В Россию привезут «короткий» Volkswagen Teramont из Китая
Фото: VolkswagenVolkswagen

Немецкий автопроизводитель обновил кросс-купе не так давно, плановый рестайлинг состоялся в апреле 2022 года. Новинка получила иную головную оптику и радиаторную решетку, также на корме появился глянцевый элемент во всю ширину.

В Россию приедет только одна, менее производительная модификация с 220-сильной «турбочетверкой» объемом два литра, в паре с которой работает семиступенчатый DSG. В список оснащения входит адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, панорамный люк и подогрев всех сидений. Стоит автомобиль от 4,9 миллиона рублей — как уточнили дилеры, если сейчас оставить заявку на машину, то ее стоимость зафиксируется за будущим владельцем.

Россиянам предрекли снижение цен на автомобили

Ранее на российский рынок по схеме параллельного импорта привезли еще один Volkswagen из Китая — перелицованную версию Jetta, которую создали специально для рынка КНР. Стоимость бюджетного седана была заявлена от 1 750 000 рублей.

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