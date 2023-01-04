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30 минут назад

Как тебе такое, Илон Маск? Облачные игры GeForce Now появятся в будущих автомобилях Hyundai

Ferra.ru

NVIDIA объявила о сотрудничестве с Hyundai, Polestar и BYD. Совместными усилиями компании сделают облачный игровой сервис GeForce Now доступным в автомобилях.

Облачные игры GeForce Now появятся в будущих автомобилях Hyundai
Фото: ferra.ruferra.ru

Представители технологического гиганта заявили, что сервис позволит пассажирам и водителям транслировать игры из библиотеки GeForce Now, включающей более 1000 игр, прямо в авто. В числе проектов, доступных на платформе, можно отметить таких AAA-гигантов, как The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

В пресс-релизе NVIDIA говорится, что сервис сможет «транслировать в реальном времени полноценный игровой опыт ПК <...> на автомобилях с автопилотом». Доступ к клиенту GeForce Now в будет возможен через информационно-развлекательные системы на базе Android или встроенные веб-браузеры.

Отметим, что не так давно Tesla объявила о том, что платформа Steam стала доступна последних моделях автомобилей бренда в рамках сервиса Tesla Arcade.

Автоновости,BYD,Hyundai,Tesla,Илон Маск,
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