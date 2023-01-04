Облачные игры GeForce Now появятся в будущих автомобилях Hyundai

NVIDIA объявила о сотрудничестве с Hyundai, Polestar и BYD. Совместными усилиями компании сделают облачный игровой сервис GeForce Now доступным в автомобилях.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Представители технологического гиганта заявили, что сервис позволит пассажирам и водителям транслировать игры из библиотеки GeForce Now, включающей более 1000 игр, прямо в авто. В числе проектов, доступных на платформе, можно отметить таких AAA-гигантов, как The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

В пресс-релизе NVIDIA говорится, что сервис сможет «транслировать в реальном времени полноценный игровой опыт ПК <...> на автомобилях с автопилотом». Доступ к клиенту GeForce Now в будет возможен через информационно-развлекательные системы на базе Android или встроенные веб-браузеры.