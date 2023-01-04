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1 час назад

В Петербурге маршрутный автобус попал в ДТП с двумя грузовиками

Газета.Ru

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом и двумя большегрузными автомобилями, сообщается в Telegram-канале УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге маршрутный автобус попал в ДТП с двумя грузовиками
Фото: 

Инцидент произошел накануне в Ломоносовском районе. Водитель автобуса 147 маршрута пропускал грузовик Scania с полуприцепом, который выезжал с прилегающей территории. В этот момент в него сзади врезался «КамАЗ». От удара автобус двинулся вперед и врезался в Scania.

В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель «КамАЗа». Они получили различные травмы и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее прокуратура опубликовала видео инцидента на переезде в Московской области, когда такси попало под электропоезд.

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