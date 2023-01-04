В новых регионах РФ можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО

Правительство России разрешило регистрировать автомобиль в новых регионах без ОСАГО до конца 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.

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На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано соответствующее постановление. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«При предоставлении госуслуг на территории новых субъектов не потребуется страхование автогражданской ответственности (эта норма будет действовать до 1 января 2024 года), а обмен водительских удостоверений здесь будет происходить без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств», - пояснили в МВД России.

Действие документа распространяется на граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях. Также речь идет и о юридических лицах, зарегистрированных в новых регионах.