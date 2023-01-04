Россиянам напомнили об особенностях езды на машине в гололед

Погода в российских регионах довольно переменчива. В первые дни 2023-го во многих городах стоял комфортный плюс и светило солнце, где-то шел дождь, но уже к Рождеству синоптики обещают аномальное похолодание. На дорогах ожидается гололедица, поэтому в Дептрансе напомнили автовладельцам об особенностях езды при таком явлении.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Особенно на тех участках, где есть подъемы – на эстакадах и мостах», – сообщается в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно».

Чтобы не попасть в аварию, важно избегать резких маневров во время движения. В ведомстве также призвали владельцев машин не забывать о соблюдении дистанции, установленной на знаках скорости и не отвлекаться на смартфоны.