Названа дата вступления в силу изменений в ПДД по электросамокатам

С 1 марта в России вступят в силу изменения в правила дорожного движения, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.

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Документ предполагает, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса теперь будут «средствами индивидуальной мобильности». Это подразумевает установление максимальной для них скорости (до 25 километров в час), а также массы (до 35 килограммов).

Помимо прочего, движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будут регулировать специальные дорожные знаки.

Ранее замруководителя дептранса Алексей Митяев заявил «Известиям», что на столичных улицах с разрешенной скоростью движения более 80 км/ч будут запрещены поездки на самокатах. Нововведение, как указывал он, должно вступить в силу с 1 марта 2023 года. По словам Митяева, эти зоны будут специально выделены на карте.