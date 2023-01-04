Названа дата вступления в силу изменений в ПДД по электросамокатам

С 1 марта в России вступят в силу изменения в правила дорожного движения, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.
Документ предполагает, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса теперь будут «средствами индивидуальной мобильности». Это подразумевает установление максимальной для них скорости (до 25 километров в час), а также массы (до 35 килограммов).
Помимо прочего, движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будут регулировать специальные дорожные знаки.
Ранее замруководителя дептранса Алексей Митяев заявил «Известиям», что на столичных улицах с разрешенной скоростью движения более 80 км/ч будут запрещены поездки на самокатах. Нововведение, как указывал он, должно вступить в силу с 1 марта 2023 года. По словам Митяева, эти зоны будут специально выделены на карте.
Как сообщала газета «Коммерсант», ссылаясь на МВД России, пользователей электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые нарушают ПДД, оштрафуют по ст. 12.29 КоАП на 800 руб. На 1–1,5 тыс. руб. оштрафуют граждан за езду в состоянии алкогольного опьянения.