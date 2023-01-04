В России вступили в силу пять изменений для водителей

С 1 января 2023 года в России вступили в силу пять важных нововведений для автомобилистов. Они касаются акцизов, пошлин, цен на техосмотр, взыскания задолженностей и ОСАГО, передает «За рулем».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, с нового года в РФ стоимость техосмотра рассчитывается путем увеличения действовавших ранее тарифов на размер накопленной инфляции. В качестве минимума для легковых автомобилей установили сумму в размере 913 рублей, автобусов — 1563 рублей, грузовиков — 999 рублей.

«С 1 января 2023 года инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители могут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО дистанционно, через портал госуслуг», — говорится в тексте.

Также выросла госпошлина за выдачу свидетельства о соответствии ТС до 1500 рублей, узаконивание тюнинга, установка ГБО, фаркопа и другие изменения — до 2500 рублей, акцизы на топливо для автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил — до 55 рублей за одну л.с., свыше 150 лошадиных сил — до 531 рубля.