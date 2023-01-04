Названы подешевевшие автомобили в России в 2022 году

2022 год оказался революционным на российском авторынке из-за западных санкций против РФ и ухода из страны многих брендов.

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"Революция" затронула и цены на машины: стоимость одних брендов показала огромный рост, а другие, наоборот, подешевели вопреки всему.

Упавшие в стоимости марки автомобилей в 2022 году назвал «Московский комсомолец».

«Базовая комплектация Lada Granta в салонах стоит 700 тысяч, что по нынешним временам очень дешево», — говорится в тексте.

Однако у модели Classic-22 могут отсутствовать некоторые импортные компоненты, в том числе подушки безопасности, но они есть в следующей комплектации, которая дороже первой примерно на 70 тысяч рублей, отметили в «МК».

При этом, по данным издания, самое серьезное падение машин в цене наблюдается на вторичном рынке. В частности, подешевели классические «Волги» и УАЗы. Их стоимость находится сейчас в пределах 100 тысяч рублей вместо 150.