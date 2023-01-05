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48 минут назад

Новости автомира: Перечислены семь самых перспективных летающих автомобилей

Max-cars.ru

Некоторые из этих моделей могут появиться в небе официально в течение 2023-2024 года.

Перечислены семь самых перспективных летающих автомобилей
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Разработчики обещают запустить серийное производство некоторых проектов уже в течение 1-2 лет после презентации серийных моделей», — Max-Cars.

Разговоры о летающих автомобилях ведутся далеко не первый год. Им следуют и производители автомобилей, регулярно показывающие концепты машин, которые могли бы покорять небо. Но пока ни одного реального успеха с большими объемами продаж нет. Да и законодательство не способствует тому, чтобы водитель машин поднимались в воздух. Все существующие зарегистрированные модели потребуют наличие летного опыта и документов.

Несмотря на этом, уже в 2023-2024 году несколько летающих проектов могут начать продажи своих машин. Всего можно насчитать семь перспективных моделей:
  • Klein Vision AirCar (самый обсуждаемый проект с сертификатом летной годности),
  • PAL-V Liberty (обещают поставить первые машины в 2024 году),
  • AeroMobil 4.0 (обещают начать продажи в 2023 году),
  • Terrafugia TF-X (последние сообщения датируются 2017 годом),
  • Porsche x Boeing (изучают премиальные летающие автомобили),
  • Joby Aviation x Toyota (проект указывает на 2023 год),
  • Renault AIR4 (не совсем автомобиль, но взлетал, как большой квадрокоптер).

Сроки в 1-2 года для выхода на рынок все еще выглядят фантастикой. Законодательство всех стран в мире явно не готово предложить небо обычным водителям автомобилям. Ведь правила полетов серьезно отличаются от правил, работающих на земле. А значит, водителей летающих автомобилей надо будет переучивать, выдавая летные сертификаты. Пока не будет создана инфраструктура, летающие автомобили все еще останутся в области рассуждений, а не практики.

Автоновости,Renault,Toyota,Porsche,
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