Перечислены семь самых перспективных летающих автомобилей

Некоторые из этих моделей могут появиться в небе официально в течение 2023-2024 года.
«Разработчики обещают запустить серийное производство некоторых проектов уже в течение 1-2 лет после презентации серийных моделей», — Max-Cars.
Разговоры о летающих автомобилях ведутся далеко не первый год. Им следуют и производители автомобилей, регулярно показывающие концепты машин, которые могли бы покорять небо. Но пока ни одного реального успеха с большими объемами продаж нет. Да и законодательство не способствует тому, чтобы водитель машин поднимались в воздух. Все существующие зарегистрированные модели потребуют наличие летного опыта и документов.
Сроки в 1-2 года для выхода на рынок все еще выглядят фантастикой. Законодательство всех стран в мире явно не готово предложить небо обычным водителям автомобилям. Ведь правила полетов серьезно отличаются от правил, работающих на земле. А значит, водителей летающих автомобилей надо будет переучивать, выдавая летные сертификаты. Пока не будет создана инфраструктура, летающие автомобили все еще останутся в области рассуждений, а не практики.