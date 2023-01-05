Перечислены семь самых перспективных летающих автомобилей

Некоторые из этих моделей могут появиться в небе официально в течение 2023-2024 года.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Разработчики обещают запустить серийное производство некоторых проектов уже в течение 1-2 лет после презентации серийных моделей», — Max-Cars.

Разговоры о летающих автомобилях ведутся далеко не первый год. Им следуют и производители автомобилей, регулярно показывающие концепты машин, которые могли бы покорять небо. Но пока ни одного реального успеха с большими объемами продаж нет. Да и законодательство не способствует тому, чтобы водитель машин поднимались в воздух. Все существующие зарегистрированные модели потребуют наличие летного опыта и документов.

Klein Vision AirCar (самый обсуждаемый проект с сертификатом летной годности),

PAL-V Liberty (обещают поставить первые машины в 2024 году),

AeroMobil 4.0 (обещают начать продажи в 2023 году),

Terrafugia TF-X (последние сообщения датируются 2017 годом),

Porsche x Boeing (изучают премиальные летающие автомобили),

Joby Aviation x Toyota (проект указывает на 2023 год),

Renault AIR4 (не совсем автомобиль, но взлетал, как большой квадрокоптер). Несмотря на этом, уже в 2023-2024 году несколько летающих проектов могут начать продажи своих машин. Всего можно насчитать семь перспективных моделей: