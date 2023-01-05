Россиян предупредили о появлении нового сигнала светофора

Начиная с весны нынешнего года в России появится новый сигнал светофора — белое изображение со стрелкой, которая указывает на пешеходный переход, находящийся по направлению движения. Сигнал будет предупреждать о том, что в настоящий момент по пешеходному переходу кто-то может переходить дорогу. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.

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«Под основной светофор добавляется стрелка белого цвета с изображением пешехода, которая располагается под основными цветами светофора. Стрелка указывает на то, что по направлению движения (обычно за поворотом) пешеход имеет право переходить дорогу в связи с разрешающим сигналом светофора», — сообщил Редин в интервью агентству «Прайм».

Он отметил, что стрелка не вводит новых правил, поскольку уступать пешеходам водитель обязан и в нынешней ситуации. Сигнал нужен для того, чтобы дополнительно информировать водителя и предупредить возможные ДТП. Ранее подобные нововведения практиковались в некоторых регионах в качестве эксперимента и показали высокую эффективность, отметил Редин.