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5 часов назад

Новости автомира: Россиян предупредили о появлении нового сигнала светофора

Ura.Ru

Начиная с весны нынешнего года в России появится новый сигнал светофора — белое изображение со стрелкой, которая указывает на пешеходный переход, находящийся по направлению движения. Сигнал будет предупреждать о том, что в настоящий момент по пешеходному переходу кто-то может переходить дорогу. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.

Россиян предупредили о появлении нового сигнала светофора
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Под основной светофор добавляется стрелка белого цвета с изображением пешехода, которая располагается под основными цветами светофора. Стрелка указывает на то, что по направлению движения (обычно за поворотом) пешеход имеет право переходить дорогу в связи с разрешающим сигналом светофора», — сообщил Редин в интервью агентству «Прайм».

Он отметил, что стрелка не вводит новых правил, поскольку уступать пешеходам водитель обязан и в нынешней ситуации. Сигнал нужен для того, чтобы дополнительно информировать водителя и предупредить возможные ДТП. Ранее подобные нововведения практиковались в некоторых регионах в качестве эксперимента и показали высокую эффективность, отметил Редин.

Ранее URA.RU рассказало о том, какие еще изменения ждут автомобилистов России в 2023 году. Стоимость техосмотра для водителей повысится, а ПДД пополнится новыми правилами. Кроме того, генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая рассказала, как объяснить детям ПДД, об этом в материале RT.

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