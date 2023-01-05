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1 час назад

Новости автомира: В Китае разрешили тестирование беспилотных такси без водителей

Ferra.ru

Компании Baidu и Pony.ai получили первые лицензии на тестирование полностью автономных автомобилей без операторов безопасности в Пекине.

В Китае разрешили тестирование беспилотных такси без водителей
Фото: Yicai GlobalYicai Global

На первом этапе тестироваться будут по 10 автомобилей без водителя в технологическом парке, созданном правительством Пекина. Это станет шагом на пути к коммерческим услугам роботакси в столице.

Стоит отметить, что Baidu, получающая большую часть дохода от своей поисковой системы, в последние годы активно развивает технологии автономного вождения, стремясь к диверсификации.

Например, в 2022 году компания начала взимать плату за услуги своего роботакси Apollo Go и прогнозирует, что в конечном итоге поездка на подобном транспорте будет стоить примерно вдвое дешевле, чем на коммерческом автомобиле с водителем.

Что интересно, пока китайские техногиганты активно продвигают самодвижущиеся автомобили, их коллеги из США и Европы отступили от амбициозных графиков внедрения. Та же система полного автономного вождения Tesla требует присутствия человека за рулём, готового взять управление на себя. Причиной всему — нормативные акты и законы.

Автоновости,Tesla,Baidu,
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