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59 минут назад

Российские дорожные камеры научили фиксировать новые виды нарушений. В том числе непристёгнутый ремень безопасности

Ferra.ru

Компания «МВС Групп» известна разработкой комплексов фото-видеофиксации и систем наблюдения.

Российские дорожные камеры научили фиксировать новые виды нарушений
Фото: ferra.ruferra.ru

И судя по свежим данным её представителей, обновление софта в дорожных камерах в Московской области научило их выявлять в общей сложности 19 различных видов нарушений ПДД.

Россиян предупредили о появлении нового сигнала светофора <br/>

Среди этих нарушений — непристегнутый ремень безопасности, езда без фар или ходовых огней, использование мобильного телефона во время движения и даже нарушение установленного законом максимального веса транспортного средства.

Помимо перечисленных выше возможностей, теперь камеры могут похвастаться и способностью контролировать соблюдение требований знаков «Стоп», обеспечивать право пешеходов на переход по пешеходным переходам и выявлять нарушения разметки «островок безопасности».

Напомним, что ранее стало известно о том, что с 2023 года на Центральной кольцевой автодороге и открытых участках трассы М-12 будут внедрены новые системы дорожных камер с обновленным программным обеспечением, позволяющим выявлять грязные номерные знаки.

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