Российские дорожные камеры научили фиксировать новые виды нарушений

Компания «МВС Групп» известна разработкой комплексов фото-видеофиксации и систем наблюдения.

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И судя по свежим данным её представителей, обновление софта в дорожных камерах в Московской области научило их выявлять в общей сложности 19 различных видов нарушений ПДД.

Среди этих нарушений — непристегнутый ремень безопасности, езда без фар или ходовых огней, использование мобильного телефона во время движения и даже нарушение установленного законом максимального веса транспортного средства.

Помимо перечисленных выше возможностей, теперь камеры могут похвастаться и способностью контролировать соблюдение требований знаков «Стоп», обеспечивать право пешеходов на переход по пешеходным переходам и выявлять нарушения разметки «островок безопасности».