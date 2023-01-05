В 2023 году в России появятся новые машины китайского производства. Они займут отсутствующие места на рынке, который изменился из-за спецоперации РФ на Украине.

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«Китайские бренды, занявшие в 2022 году более трети рынка, будут действовать активнее. В первую очередь это „большая китайская тройка“ — Chery, Haval и Geely», — передает газета «Известия». Также на российском рынке появятся и новые марки: Livan, Hongqi.

Будет возобновление производства автомобиля Lada Vesta NG. Проблема запуска серии была в том, что отсутствовали необходимых детали.

Газета отмечает, что в России появятся и электромобили. Среди них: e-Largus, Voyah Free, а также гибрид Voyah Dream.