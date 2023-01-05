Кто сможет не платить за нарушение ПДД

В Госдуму был внесен новый законопроект, который освободит некоторых водителей от наказаний, сообщает KONKURENT.RU.

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В нижнюю палату российского парламента был внесен проект закона, который позволит нарушителям Правил дорожного движения избежать наказания. Правда, для этого необходимо соблюдение очень важного условия.

Речь идет о законопроекте, согласно которому в России могут провести амнистию тем водителям, кто отправился служить в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации.

При этом в документе отмечается, что затронет такое освобождение от наказаний за наиболее легкие нарушения.