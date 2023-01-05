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1 час назад

Таким водителям все простят. Кто сможет не платить за нарушение ПДД

Konkurent.ru

В Госдуму был внесен новый законопроект, который освободит некоторых водителей от наказаний, сообщает KONKURENT.RU.

Кто сможет не платить за нарушение ПДД
Фото: konkurent.rukonkurent.ru

В нижнюю палату российского парламента был внесен проект закона, который позволит нарушителям Правил дорожного движения избежать наказания. Правда, для этого необходимо соблюдение очень важного условия.

Российские дорожные камеры научили фиксировать новые виды нарушений.

Речь идет о законопроекте, согласно которому в России могут провести амнистию тем водителям, кто отправился служить в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации.

При этом в документе отмечается, что затронет такое освобождение от наказаний за наиболее легкие нарушения.

В том случае, если закон будет принят, он освободит от штрафных санкций сотни тысяч граждан по всей стране, включая и мобилизованных с территории Приморского края россиян.

Автоновости,Верховный суд,Госдума,
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