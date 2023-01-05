Sony и Honda основали новую автомобильную марку Afeela

На выставке электроники и технологий CES 2023 в США компании Sony и Honda показали первый прототип автомобиля совместной марки Afeela, сообщает Reuters.

Фото: Sony Honda Mobility Sony Honda Mobility

В электромобиле также будут использоваться продукция и технологии компании Qualcomm, которая выпустила автомобильный процессор, который может задействоваться одновременно для функций помощи водителю и развлекательного контента.

«Чтобы реализовать интеллектуальную мобильность, необходимы непрерывные обновления программного обеспечения и высокопроизводительные вычисления», — приводит агентство слова исполнительного директора Sony Honda Mobility Яшухидэ Мизуно.

Представленный на CES 2023 прототип Afeela снабжен более чем 40 датчиками и камерами. Основанное весной 2022 года совместное предприятие Sony Honda Mobility планирует начать поставки электромобилей Afeela в 2026 году.