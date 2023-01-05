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32 минуты назад

BMW показала концепт разговаривающего с вами автомобиля

Ferra.ru

Автомобиль BMW i Vision Dee официально дебютировал на выставке CES 2023. Среди его особенность: смена цвета “на ходу” (до 32 различных цветов, между прочем), создание цифрового аватара на боковом стекле, общение с вами и не только.

BMW показала концепт разговаривающего автомобиля
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Автомобиль представляет собой седан, напичканный безумным количеством технологических инноваций.

“С помощью BMW i Vision Dee мы демонстрируем, что возможно при слиянии аппаратного и программного обеспечения … мы можем использовать весь потенциал цифровизации, чтобы превратить автомобиль в интеллектуального компаньона”, – заявил представитель компании.

По словам BMW, i Vision Dee - это честная эволюция технологии. Кузов концепта разделен на 240 сегментов E Ink (которые и меняют цвет), каждым из которых можно управлять отдельно.

BMW создала новый термин для объяснения слияния физических и цифровых элементов - "фигитальная" обработка. Это заметно в фарах и решетке радиатора Dee, которая напоминает "лицо". Помимо прочего автомобиль может разговаривать с людьми, одновременно проецируя изображение аватара водителя на боковые окна. BMW также намерена превратить все лобовое стекло в дисплей.

Само собой, весь автомобиль - один большой концепт. Не факт, что все эти технологии появятся сразу в одном автомобиле, но то, что когда-нибудь мы к этому придем - факт.

Автоновости,BMW,
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