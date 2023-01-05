Китайская BYD представила внедорожник в стиле нового Land Rover Defender

В силуэте автомобиля угадывается сходство с Land Rover Defender нового поколения. По габаритам U8 близок к длиннобазной версии британского внедорожника (Defender 130). В основе китайского внедорожника U8 — рамная конструкция. Также электромобиль получил независимый привод всех четырех колес — каждое из них снабжено индивидуальным электромотором. Утверждается, что такой привод перераспределяет крутящий момент между колесами в 100 раз быстрее, чем механическая система постоянного полного привода. Каждый из четырех электродвигателей выдает от 299 до 326 л.с.