Peugeot показала концепт с игровой консолью вместо руля

Дебют новинки состоялся на выставке электроники CES в Лас -Вегасе. Peugeot Inception построен на одной из четырех перспективных платформ, которые концерн Stellantis ( в него входит Peugeot) готовит для будущих электрических моделей. Inception, большой седан длиной 5 м, базируется на STLA Large.