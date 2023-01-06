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23 минуты назад

Московская ГИБДД отчиталась о числе пьяных водителей, пойманных за праздники

Газета.Ru

Сотрудники ГИБДД в Москве в период с 1 по 5 января 2023 года задержали 307 водителей с признаками опьянения, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

ГИБДД в Москве отчиталась о числе пойманных за праздники пьяных водителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В частности, привлечены к ответственности 130 водителей, состояние опьянения у которых было установлено по результатам освидетельствования. Еще 165 автомобилистов с признаками опьянения от освидетельствования отказались. За данное деяние предусмотрена такая же ответственность, как и за вождение в пьяном виде — лишение прав на 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Кроме того, московские инспекторы ГИБДД выявили 12 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, будучи уже лишенными водительских прав за такое нарушение. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения им грозит уголовная ответственность.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что водители в России резко снизили число превышений скорости.

Автоновости,ГИБДД,
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