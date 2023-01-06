ГИБДД в Москве отчиталась о числе пойманных за праздники пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД в Москве в период с 1 по 5 января 2023 года задержали 307 водителей с признаками опьянения, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

В частности, привлечены к ответственности 130 водителей, состояние опьянения у которых было установлено по результатам освидетельствования. Еще 165 автомобилистов с признаками опьянения от освидетельствования отказались. За данное деяние предусмотрена такая же ответственность, как и за вождение в пьяном виде — лишение прав на 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.