России предсказали «дорожный бум» в 2023 году

Зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев заявил, что Россию в следующем году ждет «дорожный бум», так как стране в 2022 году удалось достичь прорыва в сфере строительства автомобильных дорог. Об этом сообщает РИА Новости.

«России удалось по целому ряду отраслей добиться в уходящем году весьма существенных результатов. И самый яркий пример — это прорыв в сфере строительства автомобильных дорог <...> В новом году, я уверен, что нас ждет дорожный бум», — сказал сенатор в интервью агентству.

Васильев также сказал, что 2022 год выдался одним из самых трудных для экономики России, однако, несмотря на невиданное раннее санкционное давление, можно констатировать серьезные успехи по ряду показателей.