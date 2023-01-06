Sony показала прототип своего автомобиля

Sony Honda запустила бренд Afeela, показав свой новый прототип будущего автомобиля. Спортивный седан Afeela выглядит более технологичным и футуристичным, чем показанный годом ранее Vision-S. И ему есть, чем вас удивить.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Sony продвигается на рынок электромобилей с тех пор, как на выставке CES 2020 представила концепт своего автомобиля Vision-S. Два года спустя компания официально запустила автомобильный бизнес, а через пару месяцев заключила партнерство с Honda и создала Sony Honda Mobility Inc.

Sony Honda Mobility заявила, что на основе этого прототипа будет создан будущий серийный вариант автомобиля. Пятиместный автомобиль использует набор из 45 камер и датчиков, а также вычислительную платформу Qualcomm Snapdragon Digital Chassis, чтобы предложить запланированную автономность электромобиля третьего уровня (это когда автомобиль едет на автопилоте, но лишь на трассе или в пробке, остальные ситуации рассчитаны на вас) и автономность уровня "2+" в более широком диапазоне ситуаций. Седан также использует то, что Sony Honda Mobility называет "медиа-бар" для общения с другими участниками дорожного движения через обширную систему освещения.

Цифровая приборная панель во всю ширину салона предлагает отдельные дисплеи для водителя и пассажиров и цифровые экраны камер бокового обзора.