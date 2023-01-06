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53 минуты назад

Peugeot представила космический мини-шатл  Inception Concept

Inc-News

Серийного производства в ближайшее время не планируется, а компания заявляет, что «новый, более простой и усовершенствованный язык дизайна», указанный сегодня концептом, будет реализован в моделях бренда с 2025 года.

Peugeot представила Inception Concept
Фото: PeugeotPeugeot

Inception Concept имеет интереснейшие характеристики: два электромотора общей мощностью 680 л.с., поддерживает технологию быстрой зарядки 800 В (достаточно 5 минут зарядки на 150 км пробега), при этом расход электроэнергии небольшой - всего 12,5 кВт/ч на 100 км. Электрокар имеет возможность развить скорость до 100 км/ч меньше, чем за 3 с, а запас хода на уровне 800 км.

Огромное лобовое стекло исчезает в недрах передней части автомобиля. На месте, где традиционно расположена решетка радиатора красуется фирменный логотип и несколько светодиодных полосок. Прибавьте полное отсутствие ручек у дверей, а колеса крепятся центральной гайкой.

Внутри купе – поразительный футуризм, вместо кабины новое пространство, вместо кресла – уютная гостиная. Можешь отдыхать, играть на ходу, если желаешь, веди машину сам.

Руль прямоугольный, на нем установлен дисплей, справа от него сенсорные кружочки, которые предназначены для управления различными системами авто, медиасистемой.

Inception Concept олицетворяет стремление Peugeot понизить выхлопы производимых ею автомобилей на 50% к 2030 году, а к 2038 году компания планирует достичь полной углеродной нейтральности. Следующие два года компания обещает выпустить 5 новых целиком электрических моделей, а к 2030 году на европейском рынке будут продавать исключительно электромобили.

Автоновости,Peugeot,
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