Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

В Казахстане зафиксирован дефицит машин из-за россиян

Илья Родин

Казахстан в рамках параллельного импорта в 2022 году начал поставки в Россию бытовой техники, автомобилей, ноутбуков, смартфонов. Это привело к возникновению дефицита машин в стране. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Россияне спровоцировали дефицит машин в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в вопросе конфликта на Украине Астана заняла нейтральную позицию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что не будет помогать России обходить санкции.

На фоне заявлений официальных лиц в Москву поехали необходимые товары. Астана стала лидером по параллельному импорту, экспорт в общей сложности увеличился на 8,6%.

России предсказали «дорожный бум» в 2023 году

В частности, на санкциях заработал казахстанский автопром. Поставки с января по август 2022 года превысили 6,5 тысяч единиц, что в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. В итоге, в самом Казахстане возник дефицит машин.

Вместе с тем, полагают эксперты, в 2023 году поток параллельного импорт может остановиться. Астана опасается вторичных санкций со стороны западных стран.

Автоновости,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители