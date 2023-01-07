Россияне спровоцировали дефицит машин в Казахстане

Казахстан в рамках параллельного импорта в 2022 году начал поставки в Россию бытовой техники, автомобилей, ноутбуков, смартфонов. Это привело к возникновению дефицита машин в стране. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что в вопросе конфликта на Украине Астана заняла нейтральную позицию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что не будет помогать России обходить санкции.

На фоне заявлений официальных лиц в Москву поехали необходимые товары. Астана стала лидером по параллельному импорту, экспорт в общей сложности увеличился на 8,6%.

В частности, на санкциях заработал казахстанский автопром. Поставки с января по август 2022 года превысили 6,5 тысяч единиц, что в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. В итоге, в самом Казахстане возник дефицит машин.