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58 минут назад

Разработчики камер ГИБДД раскрыли новые функции в них, которые могут появиться через два года

Елена Прошина

Через два года дорожные камеры в России начнут отслеживать автомобили с опасными грузами и находить числящихся в розыске граждан. Об этом «Газете.Ru» сообщил гендиректор компании «Астралаб» Сергей Ласкин.

В камерах ГИБДД могут появиться новые функции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в ближайшее время в РФ появится спрос на отслеживание автомобилей, которые перевозят опасные грузы. Кроме того развитие камер будет двигаться в направлении распознавания лиц. При этом вторую задачу реализовать непросто, ведь еще не существует учреждения, которое имело бы полную биометрическую базу с десятками миллионов водителей, отметил Ласкин.

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«Думаю, камеры в ближайшее время придут к выявлению разыскиваемых граждан. Сейчас появляются технологии, которые позволяют улучшить изображение, фотографируя машину "в лоб". Как мы видим на своих камерах, сейчас лица вполне распознаваемы. А значит аппаратуре можно добавить модуль распознавания лиц», — добавил он.

Но делать это будет не камера, а нейросеть, пояснил Ласкин. Он уверен, что данные функции появятся в РФ в ближайшие два-три года.

Автоновости,Сергей Ласкин,ГИБДД,
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