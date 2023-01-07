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1 час назад

Китайские марки автомобилей могут полностью захватить рынок России в 2023 году

Южный автомобиль

Российский авторынок в 2022 году сократился почти в два раза, а многие привычные европейские, японские и американские бренды ушли. На их место начинают активно приходить китайские автопроизводители. Эксперты отрасли в беседе с РИА Новости заявили, что в 2023 году российский авторынок окажется полностью во власти китайских брендов.

Какие марки автомобилей могут полностью захватить рынок России в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне спровоцировали дефицит машин в Казахстане

В 2022 году Россию покинули практически все западные автомобильные бренды. Рынок поделили АвтоВАЗ, китайцы и все остальные. В среднем цены увеличились на 20%, но сохранившийся дефицит провоцирует дальнейший рост цен на автомобили. Машин европейских и японских брендов не хватает, этим активно пользуются китайские производители. Подстегнуть продажи китайцев в России может программа льготного автокредитования. Пока под нее попадает только кроссовер Haval Jolion.

Автоновости,Автоваз,
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