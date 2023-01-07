В Крыму представят электромобиль на базе УАЗ «Буханка»

В Крыму в 2023 году представят электромобиль на базе УАЗ

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Летом 2023 года в Крыму представят серийную версию внедорожника УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем. Об этом ТАСС сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

По его словам, разработкой проекта занимается научно-производственное предприятие «Элькафа». На заводе уже приступили к исследовательским и опытно-конструкторским работам с целью создания набора компонентов, которые помогут переоборудовать автомобили УАЗ в электромобили.

В качестве «донора» взяли «Буханку». Также подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом.

Будущий электромобиль намерены испытать в условиях горного и степного Крыма, чтобы оценить его в работе и летом, и зимой. Его не только доработают и испытают, но и сертифицируют. Согласно планам, трансмиссию «Буханки» сделают полностью электрической. Кроме того в отсек двигателя могут установить топливный генератор, чтобы позволить увеличить запас хода, если автомобиль окажется в местах, где нет зарядки. Также электромобиль могут дополнить топливным обогревом салона.