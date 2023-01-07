Toyota GR Corolla Morizo Edition сравнили с новой Honda Civic Type R

Экстремальный хэтчбек Toyota GR Corolla дебютировал весной 2022 года и стал одной из самых интересных премьер в сегменте «горячих» моделей. Авторы канала Throttle House решили сравнить актуальную модель с основным конкурентом — последним поколением Honda Civic Type R. Ему в соперники досталась специальная версия Morizo Edition, созданная с учетом пожеланий президента концерна Toyota Акио Тойоды — она имеет перенастроенную механическую трансмиссию и полный привод GR-Four.

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Honda Civic Type R имеет 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 320 лошадиных сил с тягой 420 Нм, который сочетается с механической коробкой передач и передним приводом. Это самый мощный вариант в истории Civic Type R, но весит он 1446 килограммов.

Toyota GR Corolla оснащается трёх-, а не четырёхцилиндровым двигателем, но с турбомотора объемом 1,6 литра специалисты сняли 304 сил и 370 Нм. Версия Morizo Edition легче (1445 килограммов) стандартной модели.