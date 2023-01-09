Автомобильный рынок РФ пополнится новыми моделями в 2023 году

Российский рынок пополнится в 2023 году новейшими моделями автомобилей. Традиционно будут представлены отечественные бренды. Ожидаются и зарубежные машины, в основном из Китая, в рамках официальных поставок, авто будут ввозить и по параллельному импорту.

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Дилерские салоны в крупных городах страны готовятся к очередной кампании продаж. Специалисты принимают во внимание, что на «АвтоВАЗе» возобновят выпуск обновлённые модели Lada Vesta NG. По срокам это произойдёт до июля текущего года. Далее следует ожидать топовую версию Lada Vesta Sport NG.

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В настоящее время машины проходят дорожные испытания, какой-либо информации о них нет. Предположительно, изменятся характеристики ходовой части. В моторном отсеке установят 1,8-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 145 л. с. ДВС сопряжён с классической «механикой».

Осенью, по расчётам «АвтоВАЗа», с учётом корректировки логистических схем, появится электрический 5-дверный универсал Lada е-Largus. Предполагается и появление товарного фургона. Запас хода грузовой версии составит 200-250 км, пассажирской – 350 - 400 км.

Ульяновский автомобильный завод приготовил новинку – электрический мини-грузовик EVM Pro, созданный на базе UAZ Profi. Планируется ежегодно производить до 1000 машин. Стоимость фирменного электрокара – 4,5 млн рублей, в комплект продажи входит зарядная станция. Предусмотрена субсидиарная поддержка, что снизит ценник до 3,2 млн рублей.Аналитики учитывают активность китайских компаний, стремящихся занять ниши, освободившиеся после ухода европейских и американских брендов. В нынешнем году в России ожидается появление флагманского седана Chery Аrrizo 8. Данная модель вступит в негласную конкуренцию с бизнес-седаном Toyota Camry и таким же роскошным автомобилем Kia K5.

Премиальный китайский бренд Exeed порадует появлением рестайлинговой версии кроссовера TXL, салон машины полностью переработан.

Ещё одной новинкой станет обновлённой представитель внедорожного сегмента той же марки – LX. Данную модель в РФ предложат с новым 261-сильным мотором. Крупный кроссовер Exeed VX также изменился – машина получила ещё одну версию, с 6-местным салоном. Во втором ряду установлены такие же комфортабельные кресла, как и в первом.

Китайская компания Tank привезёт в Россию внедорожники модели «500» и «300». Обе машины имеют новый мощный мотор. Следует ожидать и появления автомобиля Tank 400, построенного на «тележке» GW P01, используемой для кроссовера Haval H9.

Новичком на российском рынке станет среднеразмерный кроссовер Skywell HT-i. Данную модель производит одноимённая компания. Машина является гибридом. Основному 1,5-литровому мотору, мощностью 110 л. с., помогает электродвигатель, суммарный потенциал силового агрегата составляет 176 л. с.