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19 минут назад

В России выпустят «буханку» с электродвигателем

Ferra.ru

Российские государственные СМИ сообщили, что в Крыму летом 2023 года представят серийную версию внедорожника УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем.

В России выпустят «буханку» с электродвигателем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это утверждает председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

«"Донором" взяли УАЗ "Буханку" для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом. Недавно эта компания выиграла грант в Фонде развития инноваций — это федеральный фонд, который помогает в этом наборе компонентов профинансировать разработку батареи, и в данный момент активно идут работы. Думаю, что весной мы уже начнем испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт», — говорит Демурия.

«Электробуханку» хотят испытать в условиях горного и степного Крыма, в летних и зимних условиях эксплуатации. Трансмиссию планируют сделать полностью электрической, а в отсек двигателя могут устанавливать топливный генератор на всякий случай.

Автоновости,УАЗ,
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