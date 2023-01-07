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1 час назад

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 продает почти новый Nissan

Motor.ru

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 продает почти новый Nissan GT-R в исполнении Black Edition. Купе именитого гонщика выпущено в 2012 году, но на одометре двухдверки всего 150 километров: похоже, Феттель практически не пользовался машиной. Немецкий дилер Mechatronic указал в описании, что и визуально, и по технике спорткар Феттеля можно считать новым автомобилем. За своего рода «капсулу времени» планируют выручить 250 тысяч евро.

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 продает почти новый Nissan
Фото: Motor.ruMotor.ru

В 2012 году Себастьян Феттель выступал за Red Bull Racing, а партнёром формульной команды был премиум-бренд Nissan — компания Infiniti. Вероятно, именно спонсор подарил гонщику флагманский спорткар, а после завершения карьеры в «Королевских гонках» чемпион решил в очередной раз освободить гараж.

Поскольку речь идёт о купе 2012 года выпуска, под капотом твин-турбо V6 объёмом 3,8 литра мощностью 537 лошадиных сил и крутящим моментом 607 Нм. Тяга передаётся на все колеса через 6-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. С места до 100 километров в час Nissan GT-R разгоняется примерно за три секунды.

История автомобиля Феттеля прозрачна: в Японии GT-R Black Edition собрали в июле, осенью спорткар отправили в Швейцарию для вручения гонщику, а теперь купе находится в Германии.

Европейские цены на ухоженные Nissan GT-R Black Edition колеблются вокруг отметки 100 тысяч евро, однако за машину Феттеля хотят выручить 250 тысяч евро. Новые Nissan GT-R с прошлого года в Евросоюз не поставляются, а на момент окончания продаж богато оснащённые купе стоили около 200 тысяч евро.

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