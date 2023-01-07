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14 минут назад

В США пустят с молотка Ferrari с заплесневелым салоном

Motor.ru

В США пустят с молотка Ferrari 360 Modena с заплесневелым салоном. На аукционе IAAI появился лот с уничтоженным водой суперкаром 2004 года выпуска. Похоже, что стихия приложила купе об стену, а морская вода накрывала машину целиком, то есть речь идёт о самом настоящем утопленнике. Американский регулятор выдал сертификат о полном уничтожении, но это не мешает продавать Ferrari 360 Modena без возможности последующей постановки на учёт в США.

В США пустят с молотка Ferrari с заплесневелым салоном
Фото: Motor.ruMotor.ru

Судя по фотографиям, ни бывший владелец, ни страховая компания не стали даже пытаться спасти то, что осталось от Ferrari. Машина сушилась под открытым небом, на отсыревшей в морской воде коже образовалась бело-зелёная плесень, а тормозные диски покрылись налётом ржавчины.

По оценке аукционистов, ухоженные Ferrari 360 Modena аналогичного года выпуска стоят в США около 105 тысяч долларов, а за двое суток до конца торгов утопленное купе оценивается в 12 тысяч долларов. Вероятно, вся электроника суперкара пришла в негодность, но у атмосферного 3,6-литрового V8 есть шансы остаться полезным после ревизии.

На американских аукционах продают и куда более странные лоты: три года назад на Copart пустили с молотка сожженную дотла Ferrari 458. Можно предположить, что кому-то понадобились документы от суперкара, чтобы легализовать аналогичную машину в другой стране.

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