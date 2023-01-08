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13 минут назад

Новости автомира: Представительство Tesla в Южной Корее наказали за обман покупателей

Inc-News

В Южной Корее суд постановил оштрафовать местное представительство американской компании Tesla Илона Маска на 2,2 миллиона долларов за обман клиентов.

Представительство Tesla в Южной Корее наказали за обман покупателей
Фото: gettyimagesgettyimages

Сообщается, что сотрудники фирмы рекламировали продукты с одними характеристиками, а продавали покупателям совсем другой товар.

Например, приходившие по рекламе клиенты получали авто с меньшим запасом хода, меньшей экономичностью и иными характеристиками зарядки.

Помимо этого второй штраф почти в восемьсот тысяч долларов компания получила за отказ от предложений вариантов и условий для отмены заказов на авто после того, как покупатели обнаруживали обман.

Автоновости,Tesla,
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