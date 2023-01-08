Представительство Tesla в Южной Корее наказали за обман покупателей

Сообщается, что сотрудники фирмы рекламировали продукты с одними характеристиками, а продавали покупателям совсем другой товар.

Помимо этого второй штраф почти в восемьсот тысяч долларов компания получила за отказ от предложений вариантов и условий для отмены заказов на авто после того, как покупатели обнаруживали обман.