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31 минуту назад

Автоэксперт рассказал, какой штраф можно обжаловать в зимний период

Илья Родин

Российские автомобилисты в зимний период могут попытаться оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки, заявил в интервью радио Sputnik член Общественной палаты, вице-председатель МОО «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Какой штраф можно обжаловать в зимний период
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автоэксперт подчеркнул, что засыпавший проезжую часть снег может стать основанием для обжалования штрафа за нарушение требований дорожной разметки. Вместе с тем, добавил Холодов, этот аргумент срабатывает далеко не во всех возможных случаях.

Он уточнил, что камера не зафиксирует нарушение, если разметка покрыта снегом. Соответственно, если штраф все же будет назначен, автомобилист с высокой долей вероятности сможет оспорить его в суде. В особенности, если представит запись видеорегистратора, которая покажет, что увидеть разметку было невозможно.

В иных случаях заплатить штраф все же придется, пояснил Холодов. К примеру, водителю придется расстаться с денежными средствами за выезд на встречную полосу там, «где две и более полосы в каждую сторону».

Также штраф будет назначен в случае нарушения правил на участке трассы, на котором стоит знак «Крутой поворот» и ограничена зона видимости. Автолюбитель должен понимать, где находится сплошная линия разметки, независимо от того, покрыта она снегом или нет, резюмировал автоэксперт.

Автоновости,Александр Холодов,Общественная палата России,
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