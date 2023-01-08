Какой штраф можно обжаловать в зимний период

Российские автомобилисты в зимний период могут попытаться оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки, заявил в интервью радио Sputnik член Общественной палаты, вице-председатель МОО «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

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Автоэксперт подчеркнул, что засыпавший проезжую часть снег может стать основанием для обжалования штрафа за нарушение требований дорожной разметки. Вместе с тем, добавил Холодов, этот аргумент срабатывает далеко не во всех возможных случаях.

Он уточнил, что камера не зафиксирует нарушение, если разметка покрыта снегом. Соответственно, если штраф все же будет назначен, автомобилист с высокой долей вероятности сможет оспорить его в суде. В особенности, если представит запись видеорегистратора, которая покажет, что увидеть разметку было невозможно.

В иных случаях заплатить штраф все же придется, пояснил Холодов. К примеру, водителю придется расстаться с денежными средствами за выезд на встречную полосу там, «где две и более полосы в каждую сторону».