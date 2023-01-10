Крымский мост закрыли для движения авто

Автодорожную часть Крымского моста полностью перекрыли сегодня до 16-00 для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает Минтранс РФ.

Фото: Министерство транспорта Республики Крым Министерство транспорта Республики Крым

В Минтрансе попросили водителей, планирующих ехать по данному участку, учитывать вносимые изменения и следить за обновлениями. О том, какие именно будут проводиться работы на Крымском мосту не сообщается.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.