Крымский мост закрыли для движения авто

Автодорожную часть Крымского моста полностью перекрыли сегодня до 16-00 для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает Минтранс РФ.
В Минтрансе попросили водителей, планирующих ехать по данному участку, учитывать вносимые изменения и следить за обновлениями. О том, какие именно будут проводиться работы на Крымском мосту не сообщается.
Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.
Ранее стало известно, что фирма "Нижнеангарсктрансстрой" выбрана единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста.