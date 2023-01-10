Цены на автомобили в России остались на уровне прошлого года

Цены на автомобили в России с 1 января 2023 года остались на уровне прошлого года вопреки тренду прошлых лет, сообщила газета «Коммерсантъ». По состоянию на 9 января рекомендованные розничные цены на легковые машины, поставляемые официальными дистрибуторами, не изменились, рассказал руководитель дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников.

Фото: Александр Кондратюк/РИА «Новости» Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Прежде импортеры в начале года увеличивали стоимость на величину инфляции (примерно на 3–4%), однако уже в конце 2022-го ряд брендов сообщил о росте цен на 7%, объяснил Решетников. Автомобили текущего модельного года и прайс-листы на них у компаний из КНР пока не появились. При этом машины, которые собираются в России, в этом году подорожают в пределах инфляции (минимум на 5–10%), сказал он.

Несмотря на то, что курс юаня к рублю растет уже два месяца подряд, рекомендованные цены оказались статичны относительно декабря 2022 года, в свою очередь указал директор розничных продаж «Авилона» Ренат Тюктеев.

Отмечается, что бренды из Китая сменили стратегию и вместо прайс-листов меняют размер скидок, регулируя расходы и маржинальность. По словам Сергея Удалова из аналитического агентства «Автостат», практику управления размером скидки прежде использовали корейские бренды, что позволяло им быстро реагировать на изменения спроса и предложения.